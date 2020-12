Microfranquias – Sucesso no Empreendedorismo

Setor de Microfranquias – Crescimento anual

Segundo informações da ABF (Associação Brasileira de Franchising) o setor de microfranquia registra um crescimento médio de 14,7% anual. O setor de microfranquias refere-se a um modelo de negócio com investimento inicial de até R$ 80 mil.

Por isso, as microfranquias são vantajosas para os empreendedores que desejam investir em um modelo de negócio enxuto.

Food Truck e setor de serviços estão em alta

Uma opção microfranquias que são um exemplo de sucesso é a modalidade Food Truck, que são as comidas de rua vendidas em um veículo adaptado.

Há também opções de microfranquias ligadas a serviços, são aquelas empresas que fazem serviços de reparos, manutenção e reformas, por exemplo.

Muitas possibilidades para o empreendedor

São muitas as opções para atuar no setor de microfranquias, sendo produtos ou serviços. Há franquias de baixo valor inicial de investimento, além das que citamos, como cursos de idiomas, esmalterias, acessórios para celular. São inúmeras possibilidades de empreendimentos dentro desse modelo de negócio.

Avaliar os riscos do investimento

No entanto, as análises para investir devem ser as mesmas de outros modelos de negócios. Por isso, verifique a concorrência, mercado, público, capital social necessário, custo com fornecedores. Bem como a facilidade de manutenção da marca, ou seja, se há mais de um fornecedor, se os fraqueados existentes estão tendo sucesso, enfim.

Manutenção da marca deve ser analisada

Tudo o que diz respeito a manutenção da microfranquia deve ser analisado. No entanto, esse é um ramo que tende a ser um sucesso no mercado, quando feito os devidos planejamentos estratégicos.

Por isso, antes de escolher a microfranquia faça uma análise de ambientes e viabilize seu investimento.