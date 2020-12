Microsoft adquire Smash.gg para ações de eSports

Pegando diversas pessoas de surpresa, surgiu na rede a informação de que a Microsoft adquiriu a Smash.gg, empresa fundada em 2015 e com foco em diversas ações de eSports.

Smash.ggFonte: Smash.gg/Reprodução

A confirmação foi feita no site oficial da empresa, e até o momento a empresa de Bill Gates ainda não se manifestou sobre o assunto. Entretanto, já é sabido que a companhia virá com o intuito de “fortalecer parcerias já existentes e explorar novas oportunidades”, ao mesmo tempo em que vai continuar servindo “todas as comunidades de games”.

“Hoje estamos felizes em anunciar que o próximo passo da nossa jornada foi se juntar à Microsoft para ajudar a fortalecer parcerias já existentes e explorar novas oportunidades. A Smash.gg vai continuar como uma plataforma própria de eSports disponível para organizadores de torneios de todas as comunidades”, diz a mensagem publicada no site.