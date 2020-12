Microsoft Flight Simulator: jogador corre contra próprio voo na vida real

Desde que foi lançado, Microsoft Flight Simulator tem proporcionado momentos bem divertidos aos jogadores que tentam fazer trajetos reais com os aviões que pilotam. Muitos ficam impressionados pelo realismo dos locais que passam e até do clima.

Só que mais interessante do que só testar rotas que existem é tentar fazer o exato mesmo trajeto de um voo enquanto realmente está nele. Foi exatamente isso que um desenvolvedor chamado Rami Ismail fez enquanto estava à bordo de voo que ia da Holanda até a Irlanda.

Como ele já tinha visto muita gente refazendo o voo de outras pessoas, ele achou que seria divertido acompanhar o seu próprio avião dentro do Microsoft Flight Simulator e postar tudo ao vivo no Twitter.

Em seu notebook, o rapaz garantiu uma conexão estável com a internet (um requisito do game) e iniciou a decolagem o mais próximo possível do avião real. Como estava sentado ao lado da janela do avião, ele deixou o voo do jogo no piloto automático para ter exatamente a mesma visão nos dois aviões.

Segundo Ismail, mesmo com um atraso de poucos minutos entre os dois aviões, tudo no game estava de acordo com a vida real: o clima, as nuvens e as estrelas. No meio da viagem, ele até decidiu iniciar uma corrida de brincadeira, para ver qual voo chegaria primeiro em seu destino final.

O rapaz tentou documentar diversas partes do trajeto no TwitterFonte: Rami Ismail/Reprodução

O avião do jogo chegou em território Irlandês com seis minutos de antecedência em relação ao voo real. Mesmo assim, os dois iniciaram seus procedimentos de pouso exatamente ao mesmo tempo.

No final de tudo, o voo pilotado por Ismail levou a melhor novamente, conseguindo pousar quatro minutos antes do avião de verdade. De acordo com o ele, o maior desafio realmente foi manter a conexão da internet durante toda a experiência, já que ele tinha medo de ser removido da partida no meio.

O mais difícil realmente é manter a internet funcionando durante todo o vooFonte: Rami Ismail/Reprodução

De qualquer forma, não duvidamos que ainda mais pessoas tentem repetir esse experimento a partir de agora. Talvez seja algo até mais interessante de se fazer em VR. Se você pudesse também acompanharia todo o seu voo no Microsoft Flight Simulator? Comente!