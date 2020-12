Microsoft Flight Simulator recebe suporte para realidade virtual

O Microsoft Flight Simulator recebeu uma atualização gratuita que permite usar óculos de realidade virtual durante o game. Após testes beta no início do mês, agora o recurso está disponível para todos os jogadores.

Assim, os “pilotos virtuais” vão ter uma experiência ainda mais imersiva com o famoso simulador de voo. Em destaque, eles vão apreciar mais de perto os detalhes dos cockpits dos aviões e admirar os incríveis cenários realísticos.

Com o suporte VR, os jogadores vão se sentir realmente na cabine de um avião.Fonte: Microsoft/Divulgação

Segundo as informações da publisher Microsoft, o Flight Simulator traz suporte para a maioria dos óculos de realidade virtual do mercado. Isso inclui modelos como o HTC Vive, o Valve Index, o Oculus Rift e o Windows Mixed Reality

Além do headset VR, é necessário um computador potente para explorar essa nova experiência. Assim, os requisitos mínimos incluem uma placa de vídeo Nvidia GTX 1080 ou superior e uma CPU i5-8400 ou Ryzen 5 1500X.

Uma versão de Flight Simulator será lançada para os consoles Xbox Series X/S em 2021. Entretanto, não há informações se o recurso de realidade virtual estará disponível para eles, visto que nenhum outro jogo das plataformas possui esse suporte.

Nova atualização também acrescenta neve às condições climáticas do simulador.Fonte: Microsoft/Divulgação

Mais novidades da recente atualização

Junto ao suporte ao VR, a nova atualização do Flight Simulator trouxe novidades para o recurso que simula condições climáticas em tempo real. Agora, os jogadores vão poder realizar voos com neve e decolar ou aterrissar em pistas com camadas de gelo.

Como destacam os desenvolvedores, essas novas variações ajudarão a ampliar a experiência imersiva dos jogadores. Vale destacar que as condições serão geradas de acordo com o clima atual de cada região.

Por fim, a atualização também acrescenta uma caça ao tesouro especial durante o período das festas de fim de ano. Assim, o jogador terá a missão de encontrar as luzes festivas espalhadas por 12 cidades do mapa virtual.