Microsoft vai usar IA para combater a corrupção no setor público

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira (9) o lançamento de um conjunto de ferramentas e soluções que vai ajudar governos a detectar esquemas de corrupção no serviço público, além de aumentar a transparência no setor.

As Anti-Corruption Technology and Solutions (ACTS) combinam tecnologias como computação em nuvem, aprendizado de máquina, Big Data e inteligência artificial para detectar e deter anomalias a partir de uma análise massiva de dados nos mais diversos setores governamentais. O anúncio ocorreu justamente no aniversário de 15 anos do Dia Internacional contra a Corrupção, data escolhida pela Nações Unidas como símbolo dessas ações.

Os procedimentos são variados, mas envolvem basicamente uma varredura por bancos de informações para cruzar dados e detectar padrões de desvios ou irregularidades em valores repassados a determinados setores. Além de encontrar esquemas escondidos de corrupção, é possível usar o sistema para criar um mapa detalhado de parcerias e contratos para estudo antes do fechamento de um contrato.

Quando começa?

Por enquanto, a Microsoft não explicou em detalhes o funcionamento das ACTS e nem estipulou um prazo para a disponibilização das ferramentas — o investimento será ampliado “na próxima década”, o que significa a partir de 2021.

Nos últimos meses, a Microsoft já fechou parcerias com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial para testar as ferramentas ou conduzir análises usando a tecnologia como aliada.



Fonte: Tecmundo