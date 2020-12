Miguel afronta Poderosa e a faz pirar ao trocá-la por ‘novinha’ · .

Poderosa (Day Mesquita) não se esforçará para pegar o buquê no casamento de Fernanda (Barbara França) e Pedro Antônio (Guilherme Dellorto) em Amor Sem Igual. Miguel (Rafael Sardão) vai bater um prego no caixão da garota de programa ao desfilar pela cerimônia de braços dados com Gisele (a emissora não forneceu o nome da atriz) na novela da Record.

O produtor rural decidirá se afastar de Angélica de uma vez por todas ao descobrir que ela aceitou uma chantagem de Ramiro (Juan Alba). A jovem livrará o empresário das acusações de roubar o rim de Peppe (Matheus Costa). Em troca, ela se tornará a nova proprietária do bordel de Olympia (Françoise Forton).

Desesperada, a amiga de Furacão (Dani Monteiro) chegará a implorar para que o agrônomo interpretado por Rafael Sardão não vá embora de São Paulo.

O sócio de Oxente (Ernani Moraes) se mostrará irredutível em sua decisão, mas permanecerá na capital paulista durante mais alguns dias por dois bons motivos. Em primeiro lugar, ele procurará Fonseca (Thierry Figueira) para confessar que a personagem de Day Mesquita terá mentido em seu depoimento à imprensa.

O agricultor também não perderá a oportunidade de dar uma lição na prostituta durante o enlace entre a personagem de Bárbara França e Pedro Antônio. Ele surpreenderá os convidados ao chegar acompanhado de Gisele nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 24.

Mordida de ciúme, a meia-irmã de Tobias (Thiago Rodrigues) sequer cumprimentará Miguel durante a cerimônia. Ela também soltará o verbo contra a nova rival, a quem acusará de ser um picolé de chuchu. “Sem gracinha é meu dedão do pé. Teu nome é ciúme, Poderosa”, disparará Furacão.

O “agroboy” terminará a noite feliz da vida, uma vez que o seu único objetivo com a “novinha” será mesmo causar uma dor de cotovelo em Angélica. Afinal, Gisele só vai ter olhos para José Antônio (César Cardadeiro) no folhetim de Cristianne Fridman.

