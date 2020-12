Miguel Ángel Ramírez tem conversas avançadas com Internacional e data marcada para se despedir do Del Valle

Após ficar a um passo de vir ao Brasil para ser o novo treinador do Palmeiras, Miguel Ángel Ramírez deve mesmo se acertar com o Internacional.

O ESPN.com.br acompanha de perto o planejamento do Colorado para a próxima temporada e apurou que houve um avanço nas negociações entre as duas partes.

Mesmo com o assédio de clubes da Colômbia, do México e até mesmo da seleção do Chile, apenas o Inter foi quem se mostrou mais sério nas tratativas com o espanhol.

Miguel Ángel Ramírez era a bola da vez da cúpula do Internacional. O clube gaúcho vivenciou ontem a eleição para definição do novo presidente, que foi vencida por Alessandro Barcellos, candidato da Chapa 05, e que, conforme apurado pelo ESPN.com.br, vê a chegada de Ramírez como um ‘excelente’ nome para o futuro do clube.

A expectativa é que o espanhol dê adeus ao Del Valle entre segunda e terça-feira da semana que vem, passe o período de festas com a família e depois venha ao Brasil para dirigir o Internacional.

Miguel Ángel nunca escondeu que gostaria de vir ao Brasil para trabalhar, mas, conforme noticiado desde a época da negociação com o Palmeiras, só pensava em deixar o Equador a partir de 2021.

Ainda antes do processo eleitoral, o ESPN.com.br entrou em contato com o candidato, que disse que naquele momento não falaria sobre nomes de treinadores.