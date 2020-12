Miguel Ángel Ramírez tem saída encaminhada do Del Valle; Inter procurou espanhol, que tem lista extensa de interessados

Primeira opção do Palmeiras antes da contratação do português Abel Ferreira, Miguel Ángel Ramírez, treinador do Independiente del Valle, do Equador, deve ficar livre no mercado nas próximas semanas.

O ESPN.com.br apurou com fontes ligadas ao treinador que o espanhol não permanecerá no comando do clube para a temporada 2021 mesmo tendo contrato até o final do próximo ano.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, o espanhol tem sido sondado por alguns clubes e seleções da América do Sul.

Neste momento, com a possível ida de Reinaldo Rueda para a seleção da Colômbia, o Chile tem cotado Ramírez para ficar com o comando da equipe. Porém, a primeira opção segue sendo o argentino José Pekerman.

A reportagem apurou ainda que clubes do México e da Colômbia estão de olho no treinador. Mas, até o momento, quem de fato procurou Miguel Ángel e realizou uma oferta, foi o Internacional. A informação foi confirmada pelo ESPN.com.br com uma fonte ligada ao técnico no Equador.

Segundo apuração dos canais ESPN, Roberto Siegmann, nome escolhido por José Aquino Flores de Camargo para ser vice de futebol caso seja eleito, é quem estaria na liderança das negociações para que o Inter tenha Ramírez em 2021. O próprio Siegamann trabalhou no clube no cargo de vice de futebol entre janeiro e julho de 2011.

Porém, o que impede algo a mais nessa história toda é a situação política do clube, que é bastante conturbada no momento.

Por decisão da Comissão Eleitoral do Inter, a chapa cujo candidato a presidente é José Aquino Flôres de Camargo está impedida de concorrer em razão do suposto vazamento e uso ilegal de dados sigilosos de sócios do clube para campanha eleitoral. A votação entre os membros da Comissão Eleitoral acabou com quatro votos pela impugnação e dois contra, em recurso.

Em contato com o ESPN.com.br, o candidato confirmou que recorrerá à Justiça Comum para ter o direito de participar da eleição. O Conselho Deliberativo do Internacional havia votado nesta semana pela cassação da chapa de Aquino, que havia sido o mais votado no primeiro turno.

Mesmo com a procura da chapa de Aquino por Miguel Ángel, o fato não inviabiliza Alessandro Barcellos, líder da Chapa 05 e que concorrerá ao pleito, de tentar uma negociação com o espanhol.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, o nome do treinador agrada também a chapa 5, já que o candidato Alessandro Barcellos é um admirador do trabalho dos treinadores latino-americanos e foi o principal responsável pela vinda de Eduardo Coudet ao Inter. Procurado pela reportagem, Barcellos apenas disse que não falará em nomes de treinador no momento.

O clube terá nesta terça-feira (15) o segundo turno das eleições para eleger um novo mandatário ao clube. No momento, Alessandro Barcellos, da Chapa 05 e Guinther Spode, da Chapa 01, têm condições de concorrer ao pleito.

Atualmente, o Internacional é comandado por Abel Braga, que ocupou o cargo deixado por Eduardo Coudet.

Incomodado com os bastidores políticos e clima de instabilidade, o argentino, que havia deixado a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro e classificado para os mata-matas da Copa do Brasil e da Libertadores, aceitou uma oferta do Celta de Vigo, da Espanha, e deixou o Inter.