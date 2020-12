Miguel lava as mãos e joga Poderosa na boca do lobo; saiba como · .

A indiferença de Miguel (Rafael Sardão) vai abrir espaço para que Tobias (Thiago Rodrigues) coloque as garras em Poderosa (Day Mesquita) em Amor Sem Igual. Furacão (Dani Moreno) implorará para que o agrônomo convença a prostituta a desistir de investigar o meio-irmão. Ao lavar as mãos, o produtor rural colocará a ruiva em perigo na novela da Record.

A garota de programa resolverá colocar um ponto-final em sua vingança com a ajuda de Rosa Flor (Brendha Sabryna). A policial já colheu provas suficiente contra Ramiro (Juan Alba) com o seu disfarce na Brás Esportes, mas o noivo de Vânia (Camila Mayrink) segue intocável.

Angélica prometerá invadir o covil do malandro interpretado por Thiago Rodrigues na mansão dos Viana atrás de um documento comprometedor nas cenas que serão exibidas na próxima terça (22).

O plano mirabolante chamará a atenção da mãe de Caio (Henrique Camargo), que perceberá o tamanho da roubada de cara. Ela correrá até o sítio de Oxente (Ernani Moraes) para alertar o vendedor de verduras interpretado por Rafael Sardão de que sua amada corre um sério perigo.

Com o coração partido, Miguel abrirá o jogo que não fazer mais nada para salvar a protagonista de Day Mesquita, a não ser rezar pela sua alma. Ele, inclusive, já deu a mesma resposta para Gisele (Prisma da Matta) no folhetim de Cristianne Fridman.

O agricultor se arrependerá de ficar de braços cruzados depois que uma tragédia cair sob a casa do personagem de Juan Alba. Afinal, Tobias pegará Poderosa com as mãos em seu computador, prestes a roubar evidências suficientes para colocá-lo atrás das grades, juntinho com Leandro (Gabriel Gracindo).

Ramiro levará um susto ao encontrar o primogênito prestes a matar a meia-irmã. Ele sacará a sua arma e partirá para cima do rapaz, até que o público escutará o barulho de um tiro. O patriarca cairá duro no chão, e a culpa sobrará para Poderosa –ela passará boa parte da reta final fugindo da polícia.

Amor Sem Igual é a primeira novela a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março deste ano. Além dos spoilers, confira os resumos da novela da Record publicados diariamente pelo ..

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#41 – Fim de ano tem tragédias e Casos de Família nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Amor Sem Igual e outras novelas.