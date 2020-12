Miguel ‘pica o coração’ de Poderosa e faz farofa; descubra como · .

Miguel (Rafael Sardão) vai partir o coração de Poderosa (Day Mesquita) em Amor Sem Igual. O agrônomo decidirá colocar um fim nas mentiras que a jovem contará à imprensa a fim de tirar a corda do pescoço de Ramiro (Juan Alba). Ele procurará Fonseca (Thierry Figueira) para corrigir os erros da garota de programa na novela da Record.

O dono da Brás Esportes oferecerá mundos e fundos para a filha bastarda ajudá-lo a se livrar das acusações sobre o roubo do rim de Peppe (Matheus Costa). Ela está com o último vídeo gravado por Bernardo (Heitor Martinez) que, antes de morrer, entregou o plano sujo do empresário para sequestrar o filho de Luiggi (Eduardo Lago).

Angélica exigirá que o pai lhe compre o bordel de Olympia (Françoise Forton) para limpar a sua barra na frente dos jornalistas. Envolvida com o golpe, ela sequer notará que o produtor rural interpretado por Rafael Sardão está prestes a deixar São Paulo para esquecê-la definitivamente.

Furacão (Dani Moreno) abrirá os olhos da amiga. Ela correrá até a casa de Oxente (Ernani Morais) para convencê-lo a não deixar a capital paulista.

O casal, no entanto, não conseguirá acertar os ponteiros. A meia-irmã de Tobias (Thiago Rodrigues) vai rastejar aos pés do comerciante, que não atenderá às suas súplicas.

Miguel, entretanto, precisará resolver mais um problema antes de deixar a “cidade grande” para trás de uma vez por todas. Luiggi baterá à porta do agricultor para pedir que ele vá até a delegacia para desmentir as declarações da protagonista de Day Mesquita.

Ele abrirá o jogo para o personagem de Thierry Figueira, mesmo que a denúncia possa levar o grande amor de sua vida para trás das grades. Poderosa não aceitará a traição e confrontará o rapaz nas cenas que serão exibidas a partir da próxima sexta (11) no folhetim de Cristianne Fridman.

Amor Sem Igual é a primeira novela a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março deste ano.

