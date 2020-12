Milan arranca empate com o Genoa, mas mantém invencibilidade e a liderança

A quarta-feira não foi muito boa para o lado rossoneri de Milão. Jogando fora de casa, o Milan buscou um empate por 2 a 2 contra o Genoa em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Italiano.

Mattia Destro fez os dois gols do Genoa, aos 2 e aos 15 minutos do segundo tempo. O Milan chegou a empatar duas vezes com Calabria, aos 7, e Kalulu aos 38.

O resultado não foi dos melhores para o Milan, mas manteve a equipe na liderança do Campeonato Italiano com 28 pontos, um a mais que a agora vice-líder Internazionale.

O Milan também mantém sua invencibilidade na competição após 12 jogos (8 vitórias e 4 empates).

Já o Genoa, que começou a rodada na vice-lanterna, termina em 18º com 7 pontos.

Genoa 2 x 2 Milan

GOLS: Destro 2x (GEN); Calabria e Kalulu (MIL)

GENOA: Perin; Boldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini, Sturaro, Lerager, Pjaca, Ghiglione; Destro, Shomurodov Técnico: Rolando Maran

MILAN: Donnarumma; Dalot, Calabria, Kalulu e Romagnoli; Kessié, Tonali (Diaz) e Calhanoglu; Castillejo (Saelemaekers), Leão e Rebic (Hauge) Técnico: Stefano Pioli

Classificação

Milan: 1º com 28 pontos

Genoa: 18º com 7 pontos