Milan ostenta aproveitamento até melhor quando o craque não atua

O Milan é uma das sensações desse início de temporada na Europa. Líder do Campeonato Italiano, o time rossonero olha para o futuro com bons olhos, tentando retomar o rumo das conquistas.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Nesta quinta-feira (3), com transmissão ao vivo e exclusiva do FOX Sports, a partir das 14h50, o time italiano recebe o Celtic, visando a liderança do grupo H da Europa League. Mas, sem contar com seu principal jogador, Zlatan Ibrahimovic, lesionado.

A ausência de seu camisa 11, porém, não é um problema para os comandados de Stefano Pioli. Desde que o sueco retornou ao clube, o aproveitamento da equipe é melhor sem do que com ele.

Ibrahimovic lamenta após perder pênalti durante jogo entre Milan e Hellas Verona EFE

Nos 11 jogos que Ibra esteve ausente, o time rossonero conquistou oito vitórias e teve três empates, com um aproveitamento de 81,8%. Com ele, por sua vez, são 30 jogos, 19 vitórias, oito empates e três derrotas, formando um aproveitamento de 72,2%.

Nesta temporada, o camisa 11 sueco é o maior goleador da equipe, disparado, com 11 gols, sete a mais que o segundo, Hakan Çalhanoglu.

O duelo desta quinta pode definir a classificação do Milan para o mata-mata da Europa League. Depois do empate na última rodada, o time precisa vencer a sua partida e torcer por uma derrota do Sparta Praga contra o Lille.