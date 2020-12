Milan vence Celtic por 4 x 2, de virada, e se classifica aos mata-matas

O Milan venceu o Celtic por 4 a 2 em um verdadeiro jogaço, nesta quinta-feira, no San Siro, pela 5ª rodada do grupo H da Europa League, após a equipe escocesa abrir 2 a 0 e colocar os italianos em situação incômoda.

Com o resultado, os rossoneri vão a 10 pontos e já asseguram a classificação para a próxima fase.

Isso porque o Lille venceu o Sparta Praga por 2 a 1, também nesta quinta, e foi a 11 pontos, também garantindo a passagem aos mata-matas. Os tchecos, por sua vez, ficam em 3º, com 6, e já estão eliminados ao lado do lanterna Celtic, que somou só 1 ponto e já estava eliminado.

Na última rodada, o gigante de Milão irá visitar o Sparta Praga, enquanto o Lille joga na casa do Celtic. As partidas serão só para cumprir tabela, mas também valerão para determinar quem se classifica como líder do grupo H.

Em campo, o Milan entrou em campo totalmente desligado e “entregou” dois gols aos escoceses em menos de 15 minutos.

Aos 7, a defesa errou feio ao tentar sair jogandoe deu de presente para Rogic, que bateu rasteiro, no canto de Donnarumma.

Depois, aos 14, Rogic deu assistência fenomenal para Edouard, que, com enorme categoria, deu uma cavadinha na cara do goleiro milanista e ampliou.

Após tomar uma bronca daquelas do técnico Stefano Pioli, o Milan começou a jogar melhor depois dos 20 minutos e iniciou sua reação.

Aos 24, Çalhanoglu caprichou em cobrança de falta e venceu o goleiro Barkas, que nem se mexeu.

Apenas dois minutos depois, Castillejo recebeu cruzamento rasteiro e acertou um bonito chute para já empatar.

Na volta do intervalo, o jovem norueguês Hauge, de apenas 21 anos, colocou os rubro-negros na frente logo no início.

Aos 5 minutos, o garoto saiu driblando a defesa inteira do Celtic e acertou um belo chute para marcar.

Depois, já nos minutos finais, Hauge fez mais uma bela jogada e deu assistência perfeita para Brahim Díaz, que finalizou com enorme qualidade para fechar a conta.

Hauge comemora após marcar para o Milan sobre o Celtic, pela Europa League Getty Images

Milan 4 x 2 Celtic

GOLS: Milan: Çalhanoglu, Castillejo, Hauge e Brahim Díaz Celtic: Rogic e Edouard

MILAN: Donnarumma; Dalot, Kjaer (Romagnoli), Gabbia e Theo Hernández; Kessié (Bennacer), Krunic (Tonalli) e Çalhanoglu (Brahim Díaz); Castillejo, Hauge e Rebic (Colombo) Técnico: Stefano Pioli

CELTIC: Barkas; Elhamed, Bitton, Ajer e Laxalt; McGregor, Brown (Soro), Christie (Klimala), Frimpong e Rogic (Ntcham); Edouard Técnico: Neil Lennon

1º gol de Rogic em 11 jogos pelo Celtic na temporada

9º gol de Edouard em 17 jogos pelo Celtic na temporada

5º gol de Çalhanoglu em 15 jogos pelo Milan na temporada

2º gol de Castillejo em 13 jogos pelo Milan na temporada

3º gol de Hauge em 8 jogos pelo Milan na temporada

4º gol de Brahim Díaz em 13 jogos pelo Milan na temporada

As duas equipes finalizaram 14 vezes cada na partida

Classificação

GRUPO H

1. Lille: 11 pontos

2. Milan: 10 pontos

3. Sparta Praga: 6 pontos

4. Celtic: 1 ponto

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias por suas ligas.

Domingo, 06/12, 12h*, Celtic x St. Johnstone, Escocês

Domingo, 06/12, 16h45*, Sampdoria x Milan, Italiano

*horário de Brasília