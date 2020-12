Milan vence o Sassuolo com direito a gol mais rápido da história do Italiano

Neste sábado, o Milan visitou o Sassuolo e venceu por 2 a 1, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. O triunfo manteve os rossoneros na liderança e ainda contou com um gol especial, já que Rafael Leão anotou o tento mais rápido da história da competição nacional, com apenas seis segundos. Saelemaekers fez o outro dos comandados de Pioli, enquanto Berardi fez o único dos mandantes.

Com o resultado, o Milan chegou aos 31 pontos, primeira colocação. Na próxima rodada, o time recebe a Lazio, na quarta-feira, às 16h45. Enquanto isso, o Sassuolo estacionou nos 23 pontos, na sexta posição.

O Milan começou com tudo e conseguiu abrir o placar logo aos seis segundos do primeiro tempo. Çalhanoğlu arrancou com a bola depois do pontapé inicial, serviu Rafael Leão e o atacante português finalizou firme para colocar o time na frente.

Mesmo com a vantagem, o Milan não tirou o pé e conseguiu ampliar aos 26 minutos. Tonali deixou a bola para Hernández, que avançou pela esquerda e acionou na medida Saelemaekers. O belga mostrou oportunismo e mandou para as redes. Já aos 44 minutos do segundo tempo, Berardi bateu falta, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro do Milan. No entanto, não foi suficiente para evitar a derrota do Sassuolo.

Inter vence o Spezia

Também neste domingo, a Internazionale recebeu o Spezia e venceu por 2 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Hakimi e Lukaku, de pênalti, enquanto Piccoli fez o único dos visitantes. Com o resultado, a equipe comandada por Conte foi aos 30 pontos, na segunda colocação do Italiano.

Confira todos os jogos do Campeonato Italiano na manhã deste domingo:

Torino 1 x 1 Bologna

Benevento 2 x 0 Genoa

Cagliari 1 x 1 Udinese

Inter 2 x 1 Spezia

Sassuolo 1 x 2 Milan