Milton Neves passa primeiro Natal em 52 anos sem a mulher e recebe apoio dos fãs · .

Milton Neves vai passar o primeiro Natal em 52 anos sem sua mulher, Lenice Chame Magnoni Neves, que morreu no fim de agosto deste ano, vítima de câncer no pâncreas. Ele lamentou não poder estar ao lado da amada, mãe de seus três filhos e avó de suas duas netas, e recebeu apoio de amigos e fãs nas redes sociais.

“Meu primeiro Natal em 52 anos sem a minha Lenice”, escreveu o apresentador da Band em uma publicação no Twitter, acompanhada de uma foto da mulher. Segundo o jornalista, eles estiveram juntos desde 1969 e se casaram em janeiro de 1978. Foram, portanto, quase dez anos de namoro e 42 de casamento.

Amigos, personalidades públicas e fãs reagiram à postagem do âncora do Terceiro Tempo. “Ela ainda continua ao lado de vocês. Vai guiar todos!”, escreveu o presidente eleito do São Paulo, Julio Casares. “Força, queridão. Ela está contigo”, expressou o narrador Marcelo do Ó, da rádio BandNews FM.

“Sinta-se abraço, Miltão”, afirmou o internauta Adriano Bayro. “Imagino a saudade que está sentindo… Mas saiba que você é querido por muita gente e tem que seguir firme aí, meu querido”, disse Leandro voz.

Em entrevistas, Milton revelou que foi Lenice que deu um jeito em sua vida profissional e pessoal. “Vi um anúncio no jornal: ‘Torne-se jornalista’. Aí fiz o vestibular e passei. Até então, à tarde eu jogava sinuca, de noite eu jogava baralho e no intervalo namorava um pouquinho. Não tinha futuro”, admitiu o jornalista, há mais de 20 anos na TV.

“Quando conheceu a mulher, tudo mudou, e ele decidiu virar um rapaz sério de olho no casamento. “Eu só não tinha condição [de bancar]. Então comecei a fazer concurso de tudo, vestibular de tudo. Queria trabalhar no Banco do Brasil, casar e ter um Fuscão”, contou.

Veja o tuíte de Milton Neves:

Meu 1º Natal em 52 anos sem a minha Lenice. pic.twitter.com/0EFa0zpAnj

— Milton Neves (@Miltonneves) December 24, 2020

