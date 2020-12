Após crescer sob os olhos do público, Bruna Marquezine rejeita o rótulo de perfeição que acredita ter sido criado para ela. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz disse que ter começado a trabalhar cedo na televisão a fez criar uma grande consciência sobre o olhar do outro e a tornou extremamente crítica: “Eu sou a minha pior hater. Comecei a trabalhar numa época na qual me ensinaram que o certo era construir uma imagem perfeita”, explicou.



A atriz, que estreará na Netflix no ano que vem (na série Maldivas), afirmou que fazer terapia lhe ajudou a enxergar pontos de atenção sobre si mesma, como a insegurança e a autocrítica exagerada em razão da fama desde muito nova.

A atriz decidiu procurar ajuda profissional há cerca de quatro anos, quando enfrentou um quadro de depressão. Apesar de saber que as consultas a ajudam emocionalmente, não é sempre que ela consegue priorizá-las.

“O problema é que, como não tenho rotina e, na minha profissão, é tudo de uma hora para outra, tenho uma dificuldade enorme de me priorizar. As questões emocionais deixo de lado, para quando a vida ficar um pouco menos agitada. Desapareço umas semanas, depois marco uma consulta. Volto pedindo arrego”, relatou.

Modelo para ninguém

Bruna afirmou ainda que, durante anos, o público acreditava que alguém que estivesse numa posição de estrela da TV, como ela, não pudesse falhar: “E isso não era só um movimento do público ou da imprensa, a pessoa se blindava e não deixava ninguém enxergar a sua vulnerabilidade”, reiterou.

Mas Marquezine também acredita que esse movimento de valorização da perfeição está se descontruindo, graças às novas gerações que acreditam que a força está na vulnerabilidade.

“Não sou modelo para ninguém. Sou só mais uma mulher de 25 anos, trilhando o seu caminho, aprendendo diariamente como lidar com tudo isso. Eu acho que ajudo muito mais quando falo sobre depressão do que quando estou de bonita no meu Instagram”, finalizou.