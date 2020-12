Minimalismo Nos Negócios – Notícias Concursos

O minimalismo como valor dentro dos negócios

O minimalismo é um conceito que se tornou popular na vida das pessoas, ao passo que chegou às empresas como uma filosofia de vida.

Sendo assim, as empresas estão adotando o essa nova visão de consumo em duas vertentes, nas suas demandas internas e nas formas de analisar as negociações com os clientes e fornecedores.

Valores pessoais e empresariais

De forma sucinta, o minimalismo é uma forma de pensar que leva as pessoas a reduzirem os excessos, de forma que o foco esteja no que realmente é importante.

Podemos dizer que o minimalismo tem muito a ver com os valores pessoais e empresariais, quando falamos de negócios.

Ações que demonstram o minimalismo nos negócios

Uma empresa que adota o conceito minimalista como valor diminui os excessos dentro da sua rotina. Assim sendo, pequenas mudanças podem ser adotadas, como:

Eliminação de copos descartáveis;

Diminuição de impressões através do investimento no processo de digitalização;

Simplificar as metas e tornar a gestão mais participativa.

Conforme vimos, o minimalismo nas empresas pode ser adotado como valor, ao passo que diz respeito sobre fatores tangíveis e intangíveis.

Eliminação de desperdício e assertividade nas etapas dos processos

Por isso, em cada empresa é preciso definir o conceito de minimalismo cabível em seu segmento, porte e nicho de mercado.

Entretanto, é importante entender que minimalismo é uma forma eliminar o desperdício, em nenhum momento o minimalismo não ocorre em detrimento da qualidade.

Valores repassados às pessoas através de pequenas mudanças

Ao passo que uma empresa que adota o minimalismo pode eliminar etapas de um processo, ao passo que aumenta seu ticket médio, por exemplo.

Esse conceito também diz respeito às negociações assertivas e simplificadas. Por isso, tange a vários fatores e acaba por ser um valor repassado às pessoas através de pequenas mudanças na empresa. Todavia, o fato de cortar os excessos é uma tendência que cada vez mais irá abranger o mundo dos negócios.