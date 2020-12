Miranda não esconde duas ‘prioridades’ para voltar ao Brasil e diz clubes nos quais é ‘quase impossível’ jogar

Um dos principais nomes da seleção brasileira na última década, Miranda está pronto para retornar ao Brasil nos próximos meses. Aos 36 anos, o zagueiro tem o contrato em reta final na China, e já pensa novamente em defender uma equipe nacional.

Com vínculo até junho de 2021 com o Jiangsu Suning, o jogador admite que trabalha com duas prioridades no cenário nacional: o Coritiba, o clube onde foi revelado, e o São Paulo, onde é ídolo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Vou procurar definir a minha situação momentos antes de encerrar meu contrato com o Suning, até por respeito ao clube. Minhas prioridades hoje são Coritiba e São Paulo, onde eu atuei e onde eu tenho mais carinho. Ao mesmo tempo, sou um cara profissional, e estou aberto a proposta, a referência. A prioridade é desses clubes, mas estou aberto a proposta de outros clubes também, depende do projeto”, disse o zagueiro em entrevista ao portal UOL.

Mesmo admitindo que dará prioridades aos clubes onde tem uma relação afetiva para retornar ao Brasil, Miranda garante que não ficará ‘preso’ apenas a propostas de São Paulo ou Coritiba.

Miranda durante gravação do Resenha ESPN Reprodução ESPN

“Vejo que ainda tenho condições de atuar, e atuar em alto nível. Não posso ser preso a dois clubes. Tenho um carinho muito grande, sou referência, mas se esses clubes não estiverem interessados…”, disse Miranda, que admitiu ‘dificuldades’ para aceitar o convite para atuar por um rival de Coritiba ou São Paulo.

“São decisões difíceis, jogar nos rivais da mesma cidade, para mim, é quase impossível. É decisão muito difícil de tomar e eu vejo como quase impossível de acontecer, até porque eu tenho um carinho respeito por esses dois clubes que atuei”.

Campeão da Copa das Confederações de 2009 e da Copa América de 2019 atuando pela seleção brasileira, Miranda foi revelado pelo Coritiba em 2004, onde conquistou o Campeonato Paranaense do mesmo ano 2004. Pelo São Paulo, o zagueiro faturou o tricampeonato brasileiro entre 2006 e 2008.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Além dos clubes brasileiros, Miranda ainda teve passagem marcante pelo Atlético de Madrid, títulos de LaLiga, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Uefa Europa League e Supercopa da Europa.

Após passagem por quatro anos sem títulos pela Inter de Milão, Miranda está desde julho de 2019 no Jiangsu Suning, onde faturou o Campeonato Chinês de 2020.

“Sou profissional”

Miranda foi o convidado do programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, no último dia 21 de novembro, e falou abertamente sobre o que espera para seu futuro ao deixar o futebol chinês.

Ele, que já chegou a ser sondado por pessoas ligadas a Flamengo e Palmeiras, deixou claro que considerará todas as propostas que surgirem, não apenas de São Paulo e Coritiba, e que até aquele momento nenhuma oferta oficial tinha sido feita por qualquer clube brasileiro.

“Nos últimos dias eu recebi muitas mensagens de torcedores do São Paulo, eu tenho muito carinho pelos torcedores do São Paulo, mas eu tenho que deixar claro que sou um profissional, se chegar o momento de decidir por um retorno e o São Paulo não tiver um interesse, eu não posso encerrar a minha carreira esperando o São Paulo”, disse.