‘missão Ramírez’ teve ida precoce ao Equador por contato e deve ser concluída antes do Natal

O Internacional tem negociação encaminhada para ter Miguel Ángel Ramírez como novo treinador a partir de 2021. O ESPN.com.br vem apurando a procura do Colorado pelo treinador desde a última semana.

Nome preferido das chapas concorrentes à eleição, decidida na última terça-feira com vitória de Alessandro Barcellos, o espanhol, caso não ocorra nenhum imprevisto grave, deve acertar a sua ida em definitivo ao Internacional antes do período de festas no mês de dezembro.

Para os próximos dias, a expectativa é que membros da nova diretoria do Internacional vá ao Equador para ter um encontro pessoal com o treinador e assinar o contrato. Miguel Ángel Ramírez deve passar as festividades deste final de ano na Espanha.

Atual treinador do Inter, Abel Braga deve cumprir o contrato válido até fevereiro de 2021 até o final e dar lugar ao sucessor.

Porém, o trabalho de persuasão e contato com Ramírez começou ainda antes da decisão eleitoral, com pessoas ligadas ao Inter já no Equador.

A postura intensa e séria da diretoria do Internacional ajudou a convencer Miguel Ángel, que ainda recebeu sondagens da seleção do Chile, de clubes da Colômbia e do México.

O espanhol se despedirá do Independiente del Valle ao final das próximas duas partidas, diante do Orense e do Macará, ambas pelo Campeonato Equatoriano.