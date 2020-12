Mocinhas trabalham dobrado para manter final em segredo · .

As mocinhas da trama Salve-se Quem Puder trabalharam dobrado para manter o final de suas personagens em segredo. Vitória Strada, Juliana Paiva e Deborah Secco fizeram gravações de pelo menos dois finais diferentes para suas protagonistas com seus pares românticos na novela das sete da Globo.

Segundo a colunista Patricia Kogut, a ideia da direção é sentir a resposta do público na volta ao ar para então decidir qual final exibir. Vitória, intérprete de Kyra, fez cenas em que termina feliz com Rafael (Bruno Ferrari) e Alan (Thiago Fragoso) e também as sequência onde dispensa ambos.

O mesmo aconteceu com as outras protagonistas. Deborah, a Alexia, gravou com João Baldasserini, que interpreta Zezinho, e Rafael Cardoso, que faz o papel de Renzo. Juliana, a Luna, também fez sequências de final feliz e término com Téo (Felipe Simas) e Leandro (Rodrigo Simas).

Outra personagem que fez dois finais foi a da atriz Sabrina Petraglia, seu destino será escolhido conforme os rumos das histórias principais. A atriz, grávida de oito meses, gravou de casa cerca de cinco cenas. Micaela, sua personagem, aparecerá em chamada de vídeo falando de Boston, para onde terá viajado na volta da novela ao ar.

A cena mostrará Micaela em conversa com a família e também com Luna e Bruno (Marcos Pitombo).

Salve-se Quem Puder foi paralisada em março devido à pandemia da Covid-19, que obrigou o Entretenimento da Globo a afastar seus funcionários artísticos como medida de prevenção contra a doença. A novela retornará apenas em 2021.

A emissora colocou uma reprise de Totalmente Demais (2015) para cobrir o buraco na programação e, em seguida, Haja Coração, o atual folhetim no horário.

