Modelo de Liderança – Antigo e Atual

O papel da liderança e as mudanças do mercado

Certamente o papel da liderança sempre foi importante para as empresas, uma vez que o líder tem um papel importante nos resultados da empresa.

Contudo, houve uma grande mudança na gestão das empresas. Sendo assim, o perfil do líder foi alterado, acompanhando as mudanças do mercado.

Modelos diferentes para alcançar resultados

Sendo assim, veja as principais mudanças entre os modelos de liderança, quanto a atualidade e antigamente, quando o comportamento digital as inovações não haviam tomado conta do mercado.

Liderança no passado

Controle sobre as pessoas;

Centralização de autoridade;

Chefe;

Confrontar;

Resistência às mudanças;

Foco nos objetivos dos departamentos;

Inflexibilidade;

Rigidez nos processos, dentre outros.

No entanto, esse perfil atualmente não atende as demandas do mercado, visto que não apoiam os valores objetividades das empresas. Sendo assim, a liderança atual tornou-se mais aberta e receptiva.

O papel do líder no mercado atual

Líder como facilitador;

Desenvolve as pessoas;

Visão estratégica;

Perfil colaborativo;

Valores compartilhados;

Foco nos objetivos holísticos;

Flexibilidade na gestão;

Valorização das pessoas;

Troca de experiências entre as equipes;

Otimização dos processos, dentre outros.

Mudança contínua e o dinamismo do mercado

Conforme visto, a diferença na gestão ocorreu por conta das alterações no mercado, bem como da forma de negociar. Sendo assim, é uma mudança que tende a continuar, haja vista as mudanças que ocorrem de forma dinâmica no mercado.

Portanto, a liderança possui um aspecto de valorização do capital humano, o que não ocorria antigamente, visto que as pessoas não eram vistas por suas opiniões e experiências. No entanto, o mercado atual entende que o capital humano entrega assertividade e corrobora a objetividade da empresa.