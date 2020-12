Moisés desfalca o Internacional contra o Bahia por questões contratuais

O Internacional terá um desfalque no sistema defensivo para enfrentar o Bahia. O lateral-esquerdo Moisés está emprestado ao Colorado pelo time baiano e, por conta de uma cláusula contratual, não poderá jogar na partida de domingo.

Por outro lado, os Tricolores também terão ausências em função de questões contratuais. O lateral Zeca e o meio-campo Ramon foram cedidos ao Esquadrão de Aço pela equipe gaúcha e, da mesma forma, ficarão de fora do confronto.

O vínculo de Moisés com o Inter vai até o final de 2021 e o clube adquiriu 15% dos direitos do jogador por R$ 2,25 milhões. Já nos baianos, o contrato de Zeca vai até o encerramento do Campeonato Brasileiro, em fevereiro, enquanto Ramon vai permanecer no Tricolor por mais um ano.

As duas equipes se enfrentam às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Colorado é 4º colocado da competição, com 44 pontos, e o Bahia é o 16º, com 28.