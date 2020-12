Monitoria Automatizada do Estoque – Notícias Concursos

Monitorar o estoque auxilia na assertividade das vendas

Controlar o estoque é um fator importante para elevar o faturamento do negócio. Ao passo que a quanto maior o giro do estoque, melhor para as finanças da sua empresa.

Uma empresa que monitora o giro do seu estoque durante um ano inteiro, poderá atuar com a previsibilidade de estoque, podendo monitorar com mais assertividade. Assim sendo, poderá preparar melhor seu estoque e não perde vendas por ausência de produtos.

Sistemas automatizados são formas eficientes de gestão das demandas

Muitos sistemas automatizados são ferramentas eficientes para controlar o volume de produtos armazenados, bem como te dão exatidão sobre os itens que possuem alta demanda. De modo que o estoque fique de acordo com entra e saída de cada produto.

Certamente a integração do sistema de controle de estoque com a área de vendas é fundamental para o correto funcionamento do fluxo. Assim sendo, as baixas no estoque são feitas conforme as vendas.

Alinhamento de fluxo e indicadores importantes

Contudo, o alinhamento do fluxo é fundamental, uma vez que não ocorre o constrangimento de o vendedor consultar o produto no estoque para efetivar a venda, porém, não encontrar o produto quando for entregá-lo ao cliente.

Esses sistemas calculam o giro do estoque, de maneira que trazem previsões, métricas e outras informações importantes, como avisar quando produtos estão acabando, de acordo com as suas configurações.

O giro de estoque é um indicador muito importante para as lojas, de forma que o controle dos produtos ocorre de forma dinâmica, evitando perdas e reduzindo perdas.