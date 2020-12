Monopólio: O que estudar para Enem e concursos públicos

Monopólio é o controle exclusivo que uma só empresa exerce sobre o comércio ou produção de um bem ou serviço. Ou seja, trata-se de uma situação econômica explorada apenas por uma companhia.

A palavra tem origem grega onde mono significa “um” e pólio “polein” significa “vender”. O termo também pode ser usado quando uma empresa ou grupo empresarial domina um ramo de negócios ou determinado produto, deixando sobrar uma minúscula fatia para a concorrência.

O assunto poderá aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado no assunto, acompanhe!

Tipos de Monopólio

Entenda os principais tipos de monopólio:

Cartel: O cartel acontece quando empresas do mesmo ramo se unem utilizando-se de práticas comerciais de comum acordo. Ou seja, elas estabelecem preços, dividem o mercado entre si e controlam as matérias-primas.

Truste: Esse mecanismo ocorre na fusão ou união de companhias. Seu principal objetivo é melhorar as práticas econômicas para obter ainda mais lucros. Sobretudo quando conseguem aumentar os preços de seus produtos e serviços.

Holding: Esse tipo de monopólio estabelece-se em um grupo de empresas, onde uma delas domina o grupo por meio do controle acionário.

Desse modo, a empresa controladora em sua maioria não produz, ou seja, ela apenas faz a gestão financeira e administrativa. Portanto, a holding fica com o cargo de controlar o capital das subsidiárias, contribuindo para a concentração do capital.

Desvantagens

O monopólio acaba sendo muito desvantajoso aos consumidores finais, pois ele prejudica a livre concorrência de mercado.

Sendo assim, uma empresa ou grupo empresarial possui total exclusividade ou amplo domínio da produção e venda de uma mercadoria podendo controlar o preço dos produtos.

Ademais, com tanto poder pode-se ter uma queda na qualidade do produto, tendo em vista que não há concorrentes, e a fatia do mercado fica toda na mão do monopolizador, que pode ou não querer investir na qualidade do produto.

Monopólio no Brasil

A legislação brasileira proíbe a criação de monopólios ou práticas monopolistas em qualquer setor da economia.

Por isso, existem mecanismos legais para conter o domínio de uma empresa sobre a comercialização de um determinado produto ou serviço.

Sendo assim, fusões de empresas acabam sendo analisadas e só ocorrem com a aprovação de órgãos públicos.

Em contrapartida, o setor de petróleo brasileiro é praticamente um monopólio estatal, sendo exercido através do controle acionário da Petrobras.