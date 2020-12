Monster Hunter: confira o que os críticos estão falando

A adaptação de Monster Hunter chega no próximo final aos cinemas dos Estados Unidos, porém, parte da imprensa já pode assistir ao filme para deixar as primeiras impressões. De maneira geral, as opiniões sobre o novo longa de Paul W.S. Anderson (franquia Resident Evil) se dividem entre divertido e medíocre. Confira.

Milla Jovovich, Meagan Good e Diego Boneta nos bastidores de ‘Monster Hunter’Fonte: IMDb/Reprodução

CBR – Liam Nolan

“Monster Hunter não é um bom filme. Os personagens do filme são planos, enquanto sua exposição é desajeitada e qualquer lógica interna desaparece no momento em que paramos para pensar em praticamente tudo o que acontece. Monster Hunter é, portanto, como quase todas as adaptações de videogame que Anderson fez na última década, o que significa que não traz nenhuma surpresa para nenhum de seus devotos. No entanto, só porque Monster Hunter não é um bom filme, não significa que não seja divertido”.

AV Club – Ignatiy Vishnevetsky

“Se um espectador não consegue se identificar com a necessidade existencial de não ser comido pela megafauna dentuça que cospe fogo, então toda esperança está perdida. Isso não quer dizer que o material de origem do filme, a série de jogos Monster Hunter, se resuma a isso; trata-se também de confeccionar itens e comer alimentos preparados por gatos bípedes, atividades bem representadas no filme”.

The Los Angeles Times – Noel Murray

“Para ser justo, tudo que esse filme promete desde o início são monstros e caçadores, e Anderson entrega os dois, desde o primeiro quadro até os créditos. Mas por muito tempo, o título genérico é combinado com a ação genérica”.

CinemaBlend – Mike Reyes

“No ano que viu vários filmes sendo adiados ou lançados em serviços de streaming, Monster Hunter é um excelente exemplo de um filme que só poderia estrear na tela grande. Uma história de tamanho alcance que é realmente uma aventura para se experimentar. Para um ano que fez o público sentir falta de ir ao cinema, Monster Hunter pode ser um dos melhores motivos para voltar aos cinemas”.

Indiewire – David Ehrlich

“Monster Hunter é implacavelmente terrível mesmo para os padrões de 2020, já que rapidamente se transforma em um filme maçante e sem cor de caça a insetos. O resultado é um dos mais monótonos e menos imaginativos filmes de videogame já feitos”.

Variety – Peter Debruge

“Monster Hunter é como o Assassin’s Creed de Justin Kurzel. Muito pouco do filme faz sentido, mas pelo menos é visualmente interessante e não parece ruim para se ver em casa com um amigo, fazendo perguntas e contando piadas ao longo da história”.

ComicBook – Rollin Bishop

Monster Hunter no final das contas flerta em ser um filme absolutamente bom enquanto consegue errar o alvo. Não vai mudar corações e mentes, mas ver um comboio militar tentar enfrentar Diablos e outros é exatamente tão emocionante quanto parece. Monster Hunter é a bebida energética dos filmes; um rápido choque de energia seguido por uma dor de cabeça.