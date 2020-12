Monster Hunter Rise revela imagens e vídeos de novos personagens

Desde que Monster Hunter Rise foi anunciado, a Capcom não parou de revelar diversos detalhes sobre o jogo exclusivo do Nintendo Switch. Para a alegria dos fãs da franquia, esses detalhes não se reservam só às armas do game, mas também aos seus personagens.

A empresa compartilhou alguns dos NPCs que conheceremos durante nossa jornada, tanto em vídeos como em imagens inéditas. Para começar, temos Hinoa, a moça que nos apresentará a diversas missões.

Meet Hinoa, the Quest Maiden in charge of handling Village Quests in #MHRise.

To her, you are practically family, so she will do whatever she can to help, especially with preparing for the looming Rampage. pic.twitter.com/MSY94sUFzo

— Monster Hunter (@monsterhunter) December 22, 2020