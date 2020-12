Morre Alejandro Sabella, técnico vice-campeão mundial pela Argentina e lenda do Estudiantes

13 dias após a morte de Diego Armando Maradona, outra notícia abalou o mundo do futebol e, principalmente, a Argentina. Nesta terça-feira (8), faleceu, aos 66 anos, Alejandro Sabella, ex-técnico da seleção argentina, por conta de uma cardiopatia aguda.

No mesmo dia que faleceu Maradona, Sabella foi internado com urgência no Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.. Desde então, o ex-treinador, que tinha um quadro de arritmia, se agravou devido a uma infecção hospitalar provocada por uma bactéria.

Os problemas começaram quando o ex-técnico de 66 anos foi realizar exames em uma clínica localizada em Buenos Aires, não se sentiu bem e acabou sendo internado. Familiares de Sabella afirmaram, na época, à EFE que ‘a morte de Maradona o afetou muito’.

Antes de se tornar treinador, Sabella passou por clubes como River Plate, Sheffield United, Leeds United, Estudiantes e Grêmio. Além disso, disputou a Copa América de 1983 pela Argentina.

Como treinador, teve grandes trabalhos no Estudiantes e na seleção argentina. Pelo clube de La Plata, conquistou a Conmebol Libertadores de 2009, derrotando o Cruzeiro na final.

Já pela Argentina, a qual assumiu em 2011 logo no lugar de Maradona, levou a seleção à final da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, sendo derrotado pela Alemanha na final.

Depois da Copa do Mundo de 2014, Alejandro Sabella chegou a ser especulado no São Paulo. No entanto, por conta dos problemas que tinha no coração, não assumiu mais nenhuma equipe. Em 2005, Sabella teve passagem pelo futebol brasileiro como auxiliar-técnico de Daniel Passarella no Corinthians.