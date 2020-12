Morre vítima de coronavírus Renê Weber, ex-Fluminense e ex-auxiliar do Botafogo

O ex-jogador e auxiliar técnico Renê Weber morreu, nesta quarta-feira, após complicações de Covid-19, aos 59 anos. Renê estava internado no Hospital São Lucas, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde frequentou a UTI desde o começo deste mês. O último trabalho do auxiliar técnico foi em outubro, no Botafogo, onde esteve com Paulo Autuori desde 2019.

Renê Weber foi auxiliar do Glorioso na temporada história de 1995, onde o Botafogo foi campeão do Brasileirão. Além do time carioca, ele ainda treinou a Seleção Brasileira Sub-20 e integrou a comissão de São Paulo, Grêmio e Vasco. Como treinador, comandou clubes dos Emirados Árabes.

Como jogador, Renê brilhou no Fluminense, onde se consagrou campeão carioca por três vezes seguidas (1983, 1984 e 1985). O ex-meio-campista ainda foi campeão brasileiro com o Tricolor em 1984. Weber vestiu também as cores do Internacional e América.

Nas redes sociais, alguns clubes se solidarizaram com familiares e amigos do auxiliar. Vasco, São Paulo e Botafogo compartilharam mensagens de carinho sobre o ex-esportista.

– O Botafogo lamenta profundamente a morte de Renê Weber, ex-auxiliar do clube nesta temporada e campeão brasileiro em 95. Profissional de alto nível, Renê era querido por todos, zelava pela excelência no trabalho e manutenção do bom ambiente. Ele foi mais uma vítima da Covid-19.

