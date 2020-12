Morte de Maradona: funcionário de funerária que fotografou caixão se apresenta à polícia da Argentina

Um ex-funcionário da empresa funerária que ficou responsável pelos cuidados com o corpo de Diego Maradona, morto no dia 25 após um infarto, se apresentou para a polícia da Argentina, após alguns dias foragido. Diego Molina foi demitido após a repercussão da imagem onde ele aparece mostrando o corpo do ídolo argentino.

Outro funcionário demitido, Claudio Fernández, que está em outra foto que viralizou na internet, disse estar sendo ameaçado e justificou as fotos tiradas.

– Recebi ameaças. Sou do bairro, me conhecem. Estão dizendo que vão me matar, que vão quebrar meu carro, ameaçam meus filhos, e não sou esse tipo de pessoa. Essa foto não foi tirada do meu celular, tiraram de outro, isso é o pior de tudo. Jamais pensei que iam colocar na internet ou que iam colocar num grupo e viralizar. Peço desculpas à família Maradona – completou.

O advogado e amigo de Maradona, Matías Morla, postou o perfil de um dos funcionários em sua rede social e afirmou que não descansará até que os responsáveis respondam pelo ato.

– Pela memória do meu amigo, não vou descansar enquanto não pagarem à altura desta aberração – escreveu Matías no Twitter.