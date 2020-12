Moto G com Snapdragon 865 aparece em imagens vazadas

O especialista em vazamentos Evan Blass revelou, nesta quinta-feira (3), a primeira imagem do que ele diz ser o novo Moto G com Snapdragon 800. O celular teve a sua produção confirmada pela Motorola na última terça-feira (1º), durante o Qualcomm Tech Summit Digital 2020.

A foto divulgada por ele mostra apenas a parte frontal do smartphone, que por enquanto recebeu o codinome “Motorola Nio”, sem revelar maiores detalhes do design do aparelho. Na imagem, é possível ver dois furos no canto esquerdo superior da tela, onde fica a câmera dupla de selfie, conforme o vazador.

Cotado para estrear em 2021, o primeiro Moto G equipado com um processador da série Snapdragon 800 não deve trazer o chipset mais recente lançado pela Qualcomm, o Snapdragon 888. Rumores apontam para a utilização da versão 865, ainda assim colocando-o entre os modelos top de linha da marca.

Imagem vazada do Motorola Nio.Fonte: Evan Blass/Reprodução

Já com relação à câmera frontal dupla exibida no vazamento, os sensores deverão ser o principal de 16 MP e o secundário de 8 MP ultrawide. Na traseira, o conjunto provavelmente terá uma lente principal de 64 MP, uma ultrawide de 16 MP e o sensor de profundidade de 2 MP, para efeitos de desfoque nas fotos.

Mais especulações

A ficha técnica do Motorola Nio está sendo mantida em sigilo. Mas especula-se que a fabricante deverá equipá-lo com pelo menos 8 GB de RAM e capacidade de armazenamento partindo de 128 GB, além de incluir uma bateria de 5.000 mAh, tela Full HD+ com taxa de 90 Hz e Android 11.

Também há indícios de que ele contará com o Modo Alternativo DisplayPort. Esta função permite conectá-lo a monitores externos por cabo, utilizando a conexão USB-C do dispositivo, transformando o smartphone em um desktop, semelhante ao que faz o Samsung DeX.

Nenhuma informação quanto ao lançamento do Moto G com Snapdragon 8xx foi divulgada pela Motorola até o momento.