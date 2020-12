Mourinho cita chances criadas pelo Tottenham e lamenta derrota para o Liverpool

Após a derrota no jogo decisivo contra o Liverpool, o técnico José Mourinho falou aos canais oficiais do Tottenham sobre o desempenho de suas equipe.

O treinador revelou sua tristeza com os 2 a 1 para os Reds, considerando que os Spurs desperdiçaram boas oportunidades de deixar Anfield com um resultado melhor.

“Se o jogo tivesse terminado empatado eu não estaria pulando de alegria, porque era o mínimo que merecemos. É triste perder. Tem gente que adora falar em posse de bola, mas para mim o que importa é o que você faz com ela. E tivemos oportunidades para marcar. No segundo tempo ficamos na cara do goleiro, duas, três vezes. Temos que fazer o gol e vencer. Ponto”, explicou.

Com o resultado de quarta-feira, o Liverpool subiu para a liderança do Campeonato Inglês com 28 pontos, três a mais que o Tottenham.