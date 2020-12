Mourinho detona comportamento de Klopp à beira do campo e revela o que falou para rival após derrota

O clássico entre Liverpool e Tottenham, disputado nesta quarta-feira (16), valia a liderança da Premier League. Os Reds venceram por 2 a 1 e assumiram a ponta da competição. Após a vitória, Klopp comemorou demais, já José Mourinho, nem tanto.

Em entrevista coletiva após a partida, o português revelou o que disse ao alemão na saída do gramado e detonou a postura do comandante do Liverpool à beira do gramado.

“Eu falei para o Klopp que o melhor time perdeu. Ele discordou. Em tempo, se eu me comportasse como ele na beira do campo, o resultado seria muito diferente”, disparou Mourinho.

Sobre o gol de Firmino, que deu a vitória ao Liverpool no final da partida, o ‘Special One’ preferiu não falar sobre. E voltou a alfinetar a postura de Klopp à beira do gramado.

“Eu não quero falar sobre isso. Eu prefiro não falar. Se eu tiver que falar sobre isso, também terei que falar sobre o comportamento de alguns treinadores na área técnica”, finalizou.

José Mourinho e Jurgen Klopp na saída do gramado de Anfield após a partida entre Liverpool e Tottenham pela Premier League Getty Images

Com a vitória, o Liverpool chegou aos 28 pontos conquistados e, agora, lidera a Premier League. Já o Tottenham, que sofreu sua segunda derrota na competição, está em segundo, com 25.