Mourinho diz que Bale será desfalque no Tottenham ‘por algumas semanas’

O técnico José Mourinho informou que não deverá contar com Gareth Bale nos próximos compromissos do Tottenham. O atacante sofreu uma lesão no último dia 23, quando os Spurs venceram o Stoke City pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

A contusão de Bale não foi confirmada pelo Tottenham, mas Mourinho apontou que o problema não deve ser grave.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Eu não diria que é algo sério, mas ele estará fora de campo por algumas semanas”, afirmou o português.

Desde seu retorno ao Tottenham, Bale esteve em campo em 11 oportunidades e marcou três gols. O vínculo de empréstimo do atleta com o clube inglês se encerra no fim da temporada.

O time de José Mourinho volta a campo nesta quarta-feira, quando receberá o Fulham às 15h (de Brasília), pela Premier League. A partida terá transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.