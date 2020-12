Mourinho e as 4 provocações mais fortes contra o Arsenal, adversário do Tottenham na rodada; veja

Arsenal e Tottenham se enfrentam no domingo, a partir das 13h30, com transmissão da ESPN Brasil e do ESPN APP, pela Premier League. E o duelo é marcado por diversas provocações, principalmente de José Mourinho contra o adversário.

Desde o tempo em que comandou o Chelsea, o português nunca perdoou o rival londrino. O ESPN.com.br relembrou as melhores cutucadas do Special One nos Gunners.

A primeira foi sobre uma provocação do Arsenal quando o Chelsea foi derrotado. Mourinho olhou a tabela, destacou a melhor campanha da sua equipe e disparou.

“Acho que se eles tivessem no topo da Premier League, ou lutando pelos quatro primeiros lugares, eles não ficariam prestando atenção nos problemas dos outros. Você só pensa nos problemas dos outros quando também tem problemas. Isso diz muito sobre eles. Eles não têm o que comemorar e precisam aproveitar as chances que têm”, afirmou o português.

Técnico do Arsenal durante anos, Arsène Wenger era um desafeto de Mourinho. E, claro, não escapou das provocações do treinador. Uma inclusive, quando o francês lançou seu livro e não colocou um capítulo para o português.

“É porque nunca me derrotou. Não vai fazer um capítulo na sua autobiografia sobre 12 ou 14 jogos em que não ganhou um, o que ele iria falar de mim no seu livro? Um livro é algo para nos deixar felizes e orgulhosos, portanto compreendo perfeitamente a situação”, alfinetou, que escutou de Wenger também uma provocação.

“Isso não me incomoda. É uma provocação permanente. Eu sinto que estou no jardim de infância com ele, mas isso faz parte da personalidade dele”.

Quando o Chelsea eliminou o Arsenal em uma Copa da Liga, Mourinho não perdeu tempo. E para provocar, falou sobre o ‘tempo livre’ do rival londrino, ganhando as manchetes dos jornais europeus.

José Mourinho comemora durante partida do Totenham Getty Images

“O Arsenal não tem jogo final de semana. Mas a culpa é nossa, pois fomos nós que eliminamos. Posso adivinhar que eles vão ter dois dias de folga e preparar o jogo tranquilamente. Além disso, nós temos de viajar, jogar e regressar”, provocou.

Com o Chelsea na ponta da Premier League 2014/15, Arsène Wenger foi questionado sobre o rival. Em uma entrevista, disse que o time Mourinho jogava de uma forma chata. E o Special One não perdoou.

“Chato? Eu acho que chato mesmo é ficar 10 anos sem ganhar o título. Isso sim é chato”, alfinetou Mourinho, em referência ao jejum de conquistas da Premier League do Arsenal que dura desde 2004.

“Acho que é chato quando um time joga em casa e não consegue marcar um gol, é chato. Se alguém ficou de saco cheio (no clássico), este foi Petr Cech, pois não fez nenhuma defesa. Você vai ao seu estádio, enche o seu estádio, em um clima como estava naquela segunda-feira, para vencer. Não existe um torcedor no mundo que vá a um estádio e não espere pela vitória”, completou.