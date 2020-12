MP avisa que ‘analisa representações’ contra festa de Neymar em Mangaratiba

A festa de fim de ano organizada por Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, segue rendendo polêmica. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) avisou por meio de uma nota que está analisando representações relacionadas ao evento encabeçado pelo jogador do Paris Saint-Germain.

“Sem prejuízo, a Promotoria de Justiça com atribuição em Mangaratiba está analisando as representações encaminhadas para adoção das medidas eventualmente cabíveis”, pronunciou-se o órgão pela nota.

A prefeitura de Mangaratiba, um pequeno município do estado do Rio de Janeiro, pediu aos seus 41.000 habitantes que não organizassem comemorações de fim de ano e instalou barreiras sanitárias.

“Não temos nenhuma informação dessa festa”, afirmou em um comunicado.

Neymar comprou a mansão em 2016 e, segundo a imprensa, a propriedade se encontra em um terreno de 10.000 m2, incluindo um heliporto, quadras esportivas, spa, sauna, sala de massagens, academia e áreas para comida e bebida.

Diante da avalanche de críticas, uma empresa de eventos, a Agência Fábrica, afirmou em um comunicado que é a idealizadora e produtora de um “evento de réveillon na região da Costa Verde, no estado do Rio de Janeiro, que receberá aproximadamente 150 pessoas”, sem mencionar o contratante da festa.