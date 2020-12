MP notifica Neymar e investiga possível festa de ano novo em Mangaratiba

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) notificou Neymar pela suposta festa de ano novo, em Mangaratiba, na Costa Verde. Além do jogador, os condomínios Portobello e Aero Rural também foram notificados pela 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Angra dos Reis, em caráter de urgência, para que prestem os esclarecimentos.

A Prefeitura de Mangaratiba também foi notificada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O MP deseja que o governo municipal informe as medidas de seguranças adotadas para garantir o cumprimento dos decretos restritivos em vigor. Em nota ao portal ‘G1’, a prefeitura de Mangaratiba disse que “não tem competência legal para legislar sobre eventos privados realizados em residências particulares”.

Já a assessoria de Neymar diz que o jogador “não fará festa alguma e nem fez”, e que está em Santa Catarina, local “onde passará o réveillon”. O camisa 10 do Paris Saint-Germain (FRA) e da Seleção Brasileira publicou uma foto nesta quarta-feira ao lado do amigo Gil Cebola, na praia de Caixa D’Aço, no munícipio de Porto Belo, em Santa Catarina.