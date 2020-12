Mudei de ideia e quero retirar o dinheiro do FGTS emergencial. O que fazer?

Na última segunda-feira (30), o dinheiro do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que não foi retirado retornou às contas vinculadas do benefício. De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), foram devolvidos R$ 7,9 bilhões. O dinheiro que retornar às contas vinculadas pode levar até sete dias corridos para ser processado.

O saque emergencial do FGTS foi criado pelo governo para amenizar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, que diminuiu ou acabou com a renda de milhares de trabalhadores brasileiros. Essa quantia foi transferida automaticamente para contas poupanças sociais digitais.

Quem não quisesse receber o recurso, precisava avisar à Caixa dez dias antes do prazo de depósito. No caso de quem não queria mas não avisou ao banco, bastava aguardar até o dia 30 de novembro para o dinheiro voltar à conta vinculada automaticamente.

Mas a legislação também permite que o trabalhador mude de ideia e decida retirar o dinheiro do FGTS emergencial. Neste caso, o trabalhador tem até o último dia de 2020 para fazer o pedido à Caixa. “Caso o trabalhador queira receber o valor, poderá realizar a solicitação pelo aplicativo FGTS até o dia 31/12/2020. O valor será creditado na poupança social digital e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem”, informou o banco.