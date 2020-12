Em A Fazenda 12, Jojo Todynho se irritou com Mateus Carrieri durante a formação da roça. Na terça-feira (8), após receber o voto de Mariano, o veterano reclamou da decisão do peão e começou uma palestra para rebater os argumentos do sertanejo. A funkeira não gostou da enrolação: “Muita balela”, opinou.

“A verdade é que todo mundo já meteu o pau em todo mundo aqui. Tem que votar! Hoje tu dá voto, amanhã tu toma! Pronto, se tiver que sentar ali, vou sentar. Acabou, gente. Segue Mion, que hoje tô nervosa”, pestanejou a carioca.

Na sequência, Mateus pediu calma para a amiga e tentou justificar o motivo do seu discurso. Porém, ela não quis ouvir o veterano e prosseguiu com a reclamação: “Ai, é muita balela. Toda terça-feira a mesma coisa. Todo mundo sabe que tem que [votar], a finalidade do jogo é isso. Posso voltar para a sede?”.

O questionamento da funkeira foi ignorado pelo apresentador, que deu sequência na formação da roça. No final, Jojo, Lipe Ribeiro, Mariano e Stéfani Bays foram para a berlinda de eliminação.

Confira o vídeo:

Jojo perdeu a paciência com a discussão entre Mateus e Mariano e manda a real: “Esse é o objetivo do jogo” 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0spic.twitter.com/9isuGfXUxJ

— A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2020

Inscreva-se no canal do .no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre A Fazenda 12!

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#19 – As maiores decepções de A Fazenda 12” no Spreaker.