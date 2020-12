Na última segunda-feira (31), o Benfica derrotou o Marítimo, por 2 a 1, de virada, e se recuperou no Campeonato Português. Após o confronto, em entrevista coletiva, o técnico Jorge Jesus detonou a forma de jogar do rival.

“O Marítimo provou que quando quis, soube disputar a partida. O futebol português não quer equipes assim, com as constantes quebras de jogo e jogadores no chão, que só querem jogar quando estão perdendo. Não dignificam o futebol português e a capacidade dos seus próprios jogadores”, disse.

Após o segundo gol do Benfica, Jesus disparou: ‘Tenha mais vergonha! Vai treinar em Elvas’, em referência à cidade onde nasceu o treinador do Marítimo

E a resposta de Lito Machado veio à altura. O técnico relembrou uma antiga entrevista de Manuel Machado, técnico do Nacional da Ilha da Madeira, em 2009, que se referiu a Jorge Jesus com a frase ‘um vintém é um vintém e um cretino é um cretino’.

“Podia dizer tanta coisa. Olhe, bem podia parafrasear Manuel Machado. Contudo, esse não é o meu estilo. Quando colegas de profissão têm atitudes destas, revelam muita falta de segurança e medo. É muito mais fácil quando estamos receosos e com medo atacarmos os nossos adversários. Contudo, não penso dessa forma. Somos coerentes, educados. Podia também falar dos gols do Benfica que nascem de lances em que havia faltas a nosso favor. Mesmo assim, não vou entrar por esse caminho. O que interessa é continuar educado com toda a gente”, afirmou.

Com a vitória fora de casa, o Benfica chegou aos 18 pontos na tabela de classificação, na terceira posição, quatro pontos atrás do líder Sporting. Já o Marítimo segue perto da zona de rebaixamento, com 7 pontos em oito rodadas, na 16ª colocação.