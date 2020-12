‘Muito centrada’ · .

Jojo Todynho voltou de sua quarta roça em A Fazenda 12 na noite de quinta-feira (10), se igualando ao número de retornos de Biel, que havia dispensado R$ 20 mil para colocá-la na berlinda. Após se dar conta, o cantor foi conversar com a funkeira e rasgou elogios: “Você é outra pessoa, muito mais centrada”, afirmou.

Biel sempre se gabou de voltar de roças que, segundo Marcos Mion, bateram recorde de votação, acreditando ter sido o mais votado para ficar todas as vezes. No entanto, com a volta de Jojo pelo mesmo número de vezes, essa deixou de ser uma vantagem só dele.

O cantor aproveitou que Jojo estava na cozinha e começou a relembrar as brigas entre os dois. “Eu via coisas que você fazia, não comigo, mas com os outros, que me subia ódio”, disparou a funkeira, enquanto ele apenas ouvia.

“Não sei nem se te interessa ouvir isso de mim, mas você é outra pessoa. Muito mais tranquila e certa do que quer”, elogiou Biel. “Cara, eu estava aqui com 20 pessoas, longe da minha zona de conforto. Tinha que me situar para não ficar arrumando confusão por tudo”, justificou Jojo.

“Porra, eu estava cozinhando aqui, e tinha 15 pessoas querendo fazer um misto quente. Eu não estava acostumada, a mente fica como?”, continuou a cantora. “Na minha casa não é assim”, encerrou ela, enquanto Biel concordava com a cabeça.

Confira:

Será que Biel e Jojo estão fazendo as pazes? 👀 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJpic.twitter.com/VHA3se8Us9

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 11, 2020

“Você é outra pessoa Jojo”, diz Biel fazendo elogio para a cantora! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJpic.twitter.com/TDdWWu9p9i

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 11, 2020

