Stéfani Bays voltou a criticar Mateus Carrieri em A Fazenda 12. A peoa contou a Lipe Ribeiro que ouviu o ator falar mal de Tays Reis. Ela destacou que a cantora tem um carinho muito grande pelo peão e vai se chocar ao ver as cenas quando sair do reality. “Ele é muito falso”, disse.

O papo aconteceu na madrugada desta quarta-feira (9). A influenciadora digital demonstrou estar irritada com as atitudes de Carrieri no jogo. “Tays vai sair e vai se decepcionar muito, Lipe. A menina chama o cara de pai. Por isso que eu comecei a pegar muita birra dele. Pra mim, ele já detonou ela, falou muito mal… Eu falei: ‘Cara, ele é muito falso'”, alfinetou.

Lipe ficou surpreso com a declaração de Stéfani e aproveitou o momento para lembrar quando foi salvo por Mateus para fazer a prova de fogo. Naquele momento, o artista optou por tirar Mariano da competição.”Quando ele me salvou da prova, eu fiquei assim: ‘Caralho'”, comentou.

A ex-De Férias com o Ex ainda apontou que tudo não passou de uma estratégia muito bem pensada pelo amigo de Jojo Todynho. “Você acha que ele ia deixar o Mariano [fazer a prova]? O Mariano ia salvar ele que nem o Biel? Óbvio que não”, opinou.

O ex-MTV concordou e ressaltou que Mateus tinha noção de que poderia ser alvo dos poderes do lampião caso deixasse o sertanejo participar da prova. “O Mariano ia me dar [o segundo poder]. E ele sabe que o Mariano me dando, ele ia estar muito na reta. Só que eu falei pro Mariano: ‘Ele pensou muito rápido'”, completou. “Ele já tá com tudo na cabeça dele”, acrescentou Stéfani.

A prova, citada por Lipe, aconteceu no último domingo (6). Na ocasião, Mateus vetou Mariano, mas depois disse que se arrependeu, já que deixou o cantor bastante irritado. Ele também deu a chance de Biel participar da disputa no lugar de Stéfani. Para a sorte do ator, o namorado de Tays voltou vencedor.

Na última terça-feira (8), durante a formação da roça, além de ganhar o poder da chama vermelha de Biel, Mateus foi salvo de mais uma roça pelo músico que detinha o poder verde.

