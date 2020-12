‘Muitos não aguentam o estresse’

Juan Carlos Unzue, ex-auxiliar do Barcelona, polemizou nesta sexta-feira ao falar que alguns jogadores da equipe blaugrana não são capazes de suportar a pressão interna causada pelo alto nível de exigência de Lionel Messi em relação ao elenco.

Unzue, que trabalhou e foi multicampeão ao lado do técnico Luis Enrique no Camp Nou, entre 2014 e 2017, afirmou que muitos jogadores se apavoram e desabam ao jogarem pelo Barça, já que os padrões exigidos pelo camisa 10 são considerados altos demais por alguns.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“O que manteve Messi no patamar em que está há anos é sua ambição, e também a forma como ele aprendeu a lidar com momentos de estresse”, apontou o profissional, em entrevista ao canal de YouTube “Idolos”.

“Ele exige muito de si mesmo para seguir sendo o melhor, e, como resultado disso, também quer os melhores ao lado dele, seja jogadores, treinadores ou membros de comissão técnica. E isso produz um grande estresse, que alguns colegas de equipe não são capazes de suportar”, explicou.

Messi quase deixou o Barça na última janela de transferências, com fortes especulações de uma saída para o Manchester City.

Seu contrato com os culés acaba em julho de 2021, e muitos esperam que ele saia do Camp Nou ao final do vínculo – quem aparece como favorito no momento para tê-lo é o PSG.

Para Unzue, que trabalhou por três anos com o camisa 10, a situação é surpreendente.

Messi lamenta durante derrota do Barcelona para a Juventus, pela Champions EFE

“Para falar a verdade, eu fiquei chocado quando disseram que Messi queria sair. Mas, conhecendo Leo e o clube, eu entendo que ele deve ter razões muito, muito importantes para tomar essa decisão”, salientou.

“Eu também estava convencido que se, no final das contas, ele ficasse, daria também seu melhor em campo e manteria suas ambições altas”, seguiu.

“(O técnico Ronald) Koeman está gerindo bem as situações envolvendo Messi e o elenco. É uma situação que não é fácil. Apesar disso, acho que chegar a um grande clubes depois que ele ganhou muitos títulos é ainda mais difícil do que entrar numa seca de títulos”, argumentou.

“Quando eu cheguei com Luis Enrique, chegamos depois de um ano que a equipe não tinha vencido nada. É isso que está acontecendo com Koeman agora. Ele chegou em um momento de muita bagunça. Mas se tudo não estivesse bagunçado, ele não seria chamado para ser técnico do Barcelona e arrumar as coisas”, finalizou.

O Barça está apenas em 9º lugar em LaLiga, 12 pontos atrás do líder Atlético de Madrid.

Na Champions, a equipe blaugrana se classificou para os mata-matas, mas vem de dura derrota por 3 a 0 para a Juventus, em pleno Camp Nou, na última rodada da fase de grupos.