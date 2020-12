Mulher de 101 anos é 1ª vacinada na Alemanha

Mulher de 101 anos é a 1ª a receber vacina do Covid-19

Umaé a primeira a ser vacinada na Alemanha. Sendo assim, a mesma recebeu dose criada que já foi aprovada e registrada no país.Além disso, a campanha de vacinação alemã começará ainda essa semana. Sendo assim, a população será vacinada contra o coronavírus. Confira no artigo mais informações.

Neste sábado, dia 26 de dezembro, uma mulher de 101 anos da Alemanha recebeu a vacina contra o Covid-19. Assim, a idosa recebeu a dose da vacina na clínica em que mora.Além dela, 40 idosos e 11 funcionários da clínica receberam a vacina. Todos foram os primeiros a serem imunizados contra o coronavírus. Ao mesmo tempo, outros 16 estados na Alemanha também receberam suas doses.O cronograma de vacinação contra o Covid-19 na Alemanha começará ainda essa semana. Assim, 400 centros estarão disponíveis para atender cerca de 83 milhões de pessoas. Entretanto, asilos, clínicas de cuidados para idosos e profissionais da área da saúde terão prioridade. Afinal, participam do grupo de risco.

Alemanha distribuirá 1,3 milhões de vacinas

O governo da Alemanha vem trabalhando para que imunize-se a população o mais rápido. Sendo assim, até o final de 2020, serão distribuídas cerca de 1,3 milhões de vacinas contra o Covid-19.Além disso, envia-se, a partir de janeiro, 700 mil doses por semana. Segundo o ministro da saúde local, a prioridade de vacinação é para as pessoas mais frágeis. Após isso, o restante da população também será vacinada.Todo o processo de vacinação será gratuito para a população Alemã. Contudo, o foco é atender o grupo de risco. Em seguida, vacina-se as outras pessoas.

Outros países europeus terão vacinação em massa

Além da Alemanha, outros países, como Eslováquia e Hungria, estão antecipando suas campanhas de vacina. Certamente, todo esse processo de vacinação acabará antes do prazo final estabelecido.No total, 17 países já estão em processo de vacinação contra o Covid-19. Contudo, até o final de 2020, esse número pode aumentar, já que vários países estão tendo vacinas aprovadas..

No Brasil, mulher de 101 cura-se do Covid-19

No Brasil, uma mulher de 101 curou-se do Covid-19. Após ficar 3 dias internada no hospital de Piauí, a idosa teve alta. Contudo, mesmo com a idade já avançada, não teve nenhuma sequela do vírus.Segundo familiares e profissionais responsáveis pela idosa, não houve necessidade de internação. Sendo assim, apenas com uso de medicação e de oxigênio a senhora conseguiu vencer o coronavírus.Enquanto isso, aguarda-se o plano de vacinação no país que não tem data definida. Sendo assim, respeitem a quarentena e façam sua parte.