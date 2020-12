Mulher-Maravilha 3 é confirmado; veja o que sabemos até agora

Uma boa notícia para os fãs da Mulher-Maravilha: a WarnerMedia confirmou o terceiro filme da franquia com a volta da parceria entre Gal Gadot como Diana Prince e Patty Jenkins na direção e no roteiro.

“Enquanto fãs ao redor do mundo continuam a abraçar Diana Prince, o que levou a um forte desempenho no fim de semana de estreia de Mulher-Maravilha 1984, nós estamos empolgados para continuar a história dela com nossas Mulheres-Maravilhas da vida real — Gal e Patty — que vão retornar para concluir a trilogia tão esperada”, declarou o presidente da Warner Bros., Toby Emmerich, em um comunicado.

Com o faturamento de US$ 16.7 milhões com apenas 2100 cinemas abertos na América do Norte, o desempenho do filme no fim de semana de estreia foi considerado o melhor dos tempos da pandemia.

Com estreia simultânea no HBO Max, Mulher-Maravilha 1984 também teve uma ótima performance por lá. De acordo com a WarnerMedia, quase metade dos assinantes da plataforma assistiram ao filme na sexta (25). O streaming, que ainda não estreou no Brasil, tem atualmente 12.6 milhões de usuários ativos.

O que esperar de Mulher-Maravilha 3

Fonte: Reprodução / Warner Bros.

Já que a Warner Bros. declarou que o terceiro filme terá um lançamento tradicional nos cinemas, resta saber que tipo de história os fãs podem aguardar.

“Eu não iria para os anos 60 ou 40 com a Mulher-Maravilha. Sinto que o passado foi bem tratado e agora é hora de seguir em frente”, disse Gal Gadot — que também é produtora do filme — em uma entrevista à MTV News. Dessa forma, talvez o novo filme possa trazer a heroína para os tempos atuais do universo DC.

Em uma entrevista ao CinemaBlend, Patty Jenkins contou que havia criado uma história para o terceiro filme com o co-roteirista Geoff Johns, mas que ela pode mudar de acordo com os eventos do mundo real.

Os novos projetos de Patty Jenkins

Fonte: Reprodução / Warner Bros.

Antes da oficialização do terceiro filme da franquia, Jenkins havia contado ao Entertainment Weekly que tinha mais duas histórias sobre mulheres que fazem “a diferença no mundo sem ter que mudar quem são para fazer isso”. O ComicBook levantou a hipótese de que uma das histórias poderia ser sobre Cheetah (Kristen Wiig).

Ainda não se sabe quando poderia ser a estreia de Mulher-Maravilha 3, já que a agenda de Patty Jenkins está bastante cheia. A diretora e Gal Gadot vão repetir a parceria com o drama Cleopatra, sobre a famosa rainha do Egito. Além disso, a cineasta vai dirigir o filme Rogue Squadron, da franquia Star Wars, previsto para estrear no Natal de 2023.