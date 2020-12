Multiplayer de Cyberpunk 2077 será lançado em formato standalone

Durante a última reunião de relatórios financeiros da CD Projekt Red, Adam Kicinski, CEO do estúdio, deu mais detalhes sobre o desenvolvimento do misterioso multiplayer de Cyberpunk 2077, confirmando que será distribuído como um “produto independente” e separado do título original.

Segundo o diretor do estúdio, o multiplayer de Cyberpunk 2077 não deverá ser visto como um “modo de jogo” incluso no game, mas sim como uma produção nova, com uma equipe especializada no formato online para desenvolver suas principais características.

“Então, primeiro, não o chamamos de modo. É uma produção dedicada separada, uma grande produção. Nós pensamos nisso como um produto independente”, afirmou Kicinski.

O multiplayer do RPG está sendo produzido por uma equipe diferente da responsável pela campanha solo. A CD Projekt Red também confirmou que o multijogador será lançado como uma expansão standalone do game que não deverá surgir em 2021, dando tempo suficiente para que os jogadores explorem todas as possibilidades de Night City.

Cyberpunk 2077 chega em 10 de dezembro para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC.