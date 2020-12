Mundo Sombrio de Sabrina e A Rainha do Sul estreiam esta semana na Netflix · .

O ano termina e 2021 chega nesta semana! E a Netflix preparou estreias especiais e aguardadas para os próximos dias. Entre este domingo (27) e o próximo sábado (2), a plataforma coloca em seu catálogo filmes e séries que devem agradar a todo tipo de público e figurar no Top 10.

Entre as produções em destaque no streaming estão a temporada final de O Mundo Sombrio da Sabrina, o quarto ano de A Rainha do Sul, protagonizada pela brasileira Alice Braga, e a sexta temporada de Vikings.

Chegam também a quinta temporada de Legends of Tomorrow e o segundo ano de Pose, série criada por Ryan Murphy (Ratched, Hollywood).

Confira as sinopses:

Polícia e Ladrão – dia 28

Este curta de animação se baseia em um vídeo de poesia falada criado em resposta ao assassinato de Ahmaud Arbery em 6 de maio de 2020.

Legends of Tomorrow – dia 29

A tripulação da Waverider está de volta com mais aventuras e viagens no tempo, mas agora o grupo precisará enfrentar uma crise como nunca se viu. O elenco conta com Caity Lotz, Matt Ryan, Dominic Purcell, Tala Ashe e Nick Zano.

O Mundo Sombrio de Sabrina – dia 31

A série reinventa a origem e as aventuras da aprendiz de feiticeira Sabrina em uma história de amadurecimento que combina horror, ocultismo e, é claro, bruxaria. Ao longo dos oito episódios da Parte 4, o coven precisa enfrentar várias ameaças terríveis, derrotando uma por uma até chegar na batalha final.

Vikings – dia 31

Na temporada derradeira, Bjorn é o rei de Kattegat, Ivar se torna um fugitivo na Rússia, e Lagertha planeja uma aposentadoria tranquila no campo. Sucesso mundial e boa pedida para os órfãos de Game of Thrones (2011-2019).

O Melhor do Stand-Up 2020 – dia 31

Compilação das melhores piadas de 2020, diretamente dos especiais de comediantes dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

Headspace – Meditação Guiada – dia 1º

A produção analisa as práticas de meditação e seus efeitos com uma visão simpática e moderna. Cada episódio termina com uma meditação guiada.

Monarca – dia 1º

A série produzida por Salma Hayek está de volta à Netflix. Na segunda temporada, atitudes do passado ameaçam o futuro do império Monarca, e os irmãos Carranza enfrentam uma nova inimiga: a prima Sofía.

Da Decoração ao Makeover: Temporada 2 – dia 1º

Shea e Syd McGee criam ambientes que refletem o estilo e a personalidade dos clientes, seja uma casinha confortável ou uma mansão com decoração esportiva.

Pose – dia 1º

Na Nova York de 1987, Blanca, uma frequentadora de bailes LGBTQ+, acolhe como filhos um dançarino talentoso e uma trabalhadora do sexo apaixonada por um cliente yuppie.

A Rainha do Sul – dia 1º

Descrita como a Breaking Bad (2008-2013) feminista, a série estrelada pela brasileira Alice Braga ganha novos episódios na Netflix com a estreia da quarta temporada. Forçada a trabalhar para o cartel que recentemente matou seu namorado, Teresa (Alice Braga) só pode contar com sua esperteza, um misterioso caderno e um amigo leal.

Duelo no Asfalto – dia 2

O casamento de Roy é cancelado e ele acaba aceitando o desafio de um novo adversário: competir pela noiva na famosa pista de Nürburgring, na Alemanha.

Confira outras produções que chegam ao catálogo nesta semana:

27 de dezembro

Amor em Little Italy (2018)

30 de dezembro

Transformers: War For Cybertron Trilogy: Capítulo 2: O Nascer da Terra

31 de dezembro

Entre Abelhas (2015)

Vestido pra Casar (2014)

O Diário de Bridget Jones (2001)

A Chegada (2016)

Os 12 Macacos (1995)

Os Flintstones – o Filme (1994)

Gasparzinho, o Fantasminha Camarada (1995)

1º de janeiro

Full Out 2: You Got This! (2020)

Apenas o Começo (2017)

Power Rangers: Morfagem Feroz (2019-2020)

Ninjago: Mestres do Spinjitzu- Temporadas 4 a 9

Lego Jurassic World – A Fuga do Indominous Rex (2016)

Lego DC Comics Super Heroes Batman: Asediado

2 de janeiro

Lego Ninjago: A Série: Temporadas 1 e 2