Muricy defende manutenção de diretoria até o fim do Brasileiro e de Diniz para 2021

A vitória de Júlio Casares à presidência do São Paulo trouxe de volta ao Morumbi um ídolo do torcedor tricolor. Muricy Ramalho deve assumir o cargo de coordenador de futebol do clube a partir da próxima gestão.

Ainda sim, em participação ao programa “Bem, Amigos”, do Sportv, o ex-treinador comentou a atual situação do clube e defendeu não apenas a manutenção da atual diretoria até o final da temporada, como também a permanência do técnico Fernando Diniz para 2021.

Sua ideia é manter o Diniz?

“Claro que é. Eu tive a felicidade de enfrentar o Audax e, depois do jogo, encontrei com ele no estacionamento e falei que um dia eu ia trabalhar com ele, trazer ele para o São Paulo. Eu sempre achei ele diferente. Era muito difícil jogar contra o time dele, então eu sempre admirei. Eu gostava de ver o Audax jogar, porque era totalmente diferente de tudo o que a gente vê. Como é o São Paulo hoje. Eu admiro muito ele porque ele é diferente de tudo. Para mim vai ser um prazer estar com ele e ver de perto os treinamentos, que eu gosto muito. Essa é a ideia de jogo que todos nós queremos.”

Para Muricy, Diniz é responsável por recuperar a alegria do torcedor em ser são paulino!

“Fazia anos que eu não via o torcedor do São Paulo com a camisa. O torcedor está feliz porque o São Paulo voltou a ganhar e voltou a ser respeitado. O São Paulo joga bem e ganha. Com os ajustes do Diniz o time ficou mais competitivo ainda. E você vê a alegria do torcedor na rua”, completou o futuro coordenador de futebol.