Muricy destaca Luciano e fala que São Paulo vai manter estilo de jogo contra o Grêmio

Falta pouco para o São Paulo entrar em campo pelas semifinais da Copa do Brasil. O Tricolor visita o Grêmio nesta quarta-feira, às 21h30 (Brasília), em busca do título inédito. Novo diretor do clube na gestão do presidente eleito Julio Casares, Muricy Ramalho falou sobre o duelo desta noite, destacou a importância de Luciano e do trabalho de Fernando Diniz.

“Com certeza com o Luciano em campo o São Paulo é outro time, a fase dele também é impressionante, a bola bate e entra”, contou em entrevista à Rádio GreNal.

O atacante é a grande dúvida do Tricolor para o duelo. Se recuperando de estiramento na coxa, Luciano voltou a treinar e viajou com o elenco para Porto Alegre, mas ainda não é certo se o camisa 11 será titular ou ficará no banco de reservas.

Fotos: Arte TV Gazeta

Com ou sem Luciano, Muricy avalia que o São Paulo deve manter o mesmo estilo de jogo de pressão, posse de bola e marcação alta, já característico do time de Fernando Diniz.

“Olha, o São Paulo tem uma maneira de jogar que não muda, então tenho certeza que vai jogar em Porto Alegre da mesma maneira que joga no Morumbi, é a maneira que se acostumou a jogar com o treinador, não muda. Vai pressionar o Grêmio, vai ter a posse de bola, não abre mão disso. Agora, o Grêmio também é um time que tem um bom passe, posse e um treinador muito experiente. Então é muito difícil”, analisou.

O ex-treinador também falou sobre a importância da manutenção de treinadores e de trabalhos longevos, com ideias bem definidas. Diniz e Renato Gaúcho são os treinadores de Série A com mais tempo de cargo.

“A gente já está falando isso há muito tempo. Não adianta ficar trocando de filosofia toda hora, você não vai achar uma ideia de jogo. Aí um técnico chega e muda tudo, contrata um monte de jogador; e além de tudo, essas trocas custam caro. O São Paulo um ano atrás trocou vários treinadores e sentiu que esse não era o caminho, e o próprio Diniz no momento de oscilação, que houve uma pressão muito grande, a diretoria segurou porque estava vendo no dia a dia que o trabalho era bom. Claro que também tem que ganhar títulos e é isso que está faltando um pouco ao São Paulo”, concluiu.