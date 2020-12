Muros do estádio do Botafogo são pichados com ameaças de morte

Os muros do Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, amanheceram pichados nesta terça-feira com ameaças de morte aos dirigentes e jogadores do clube.



Muros pichados no Estádio Nilton Santos (Foto: Reprodução)

“O Botafogo vale mais do que suas vidas”, diz uma das frases gravadas nos arredores do local. O protesto acontece um dia após o anuncio de que Eduardo Barroca, novo técnico do Fogão, está com covid-19 e não poderá comandar a equipe contra o Flamengo.

O clássico está marcado para o sábado, dia 5 de dezembro, no próprio Nilton Santos. Com 20 pontos, o Botafogo é o vice-lanterna da competição.