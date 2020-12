Musk quer expandir túneis em Las Vegas após falência de monotrilho

A empresa de escavação e transporte subterrâneo The Boring Company, criada e chefiada por Elon Musk, propôs à administração de Las Vegas a construção de um segundo conjunto de túneis na cidade. A ideia é expandir a presença da companhia depois do início das operações na primeira rota, que tem como um dos principais pontos o Las Vegas Convention Center. Um vídeo mostrando o interior da estação foi recentemente compartilhado para mostrar o andamento das obras.

Agora, segundo o jornal Las Vegas Review-Journal, a Boring Company deseja concorrer ao contrato de construção de túneis que totalizam 16,8 km e conectam outros pontos da cidade, incluindo o McCarran International Airport, o Allegiant Stadium, o centro histórico de Las Vegas e diversos hotéis-cassino da região. Todo o transporte seria feito a partir de carros da Tesla e envolveria fazer em cerca de 3 minutos um trajeto que normalmente dura meia hora, por causa do trânsito do local.

Um plano adicional de mais 10 km envolveria expandir a rota para as propriedades e resort da tradicional Caesars Entertainment. Anteriormente, donos de cassinos já acenavam com otimismo para a utilização dos túneis idealizados por Musk,

O que mudou?

A proposta só foi realizada agora porque dependia de uma burocracia: a The Boring Company não podia oferecer novas rotas na região enquanto a linha pertencesse a outra empresa. A rota do monotrilho era mantido pela Las Vegas Monorail, que declarou falência em 2020 e foi adquirida pela agência governamental do estado de Nevada, a Las Vegas Convention and Visitors Authority.

A proposta ainda deve passar por um debate em comissões especializadas do condado em fevereiro de 2021, para só então dar início às negociações. Por enquanto, não há uma previsão para início das obras ou custo de todo o projeto.